JJ und seine "Privatmeinung": Verschwendete Liebesmüh’?

© REUTERS/Denis Balibouse

Song-Contest-Sieger JJ will Israel 2026 in Österreich nicht dabei haben. Nach Kritik ruderte er teilweise zurück. Der ORF spricht von „Privatmeinung“, hat aber nun eine Debatte am Hals, die einen Schatten auf den ESC wirft.