"Was wir seit dem 7. Oktober sehen ist ein Tsunami des Antisemitismus auf der ganzen Welt. Es folgte als Antwort darauf ein Mehrfrontenkrieg, der offen beabsichtige, den Staat Israel auszulöschen - durch völkermörderischen Terror der Hamas, der Huthis im Jemen, der Hisbollah im Libanon und den Iran." Aber eine weitere Front, die befinde sich eben auch in den westlichen Demokratien, wo der Antisemitismus dramatisch zugenommen habe.

Mehr antisemitische Vorfälle in Österreich

1.520 antisemitische Vorfälle meldete die Israelische Kultusgemeinde in Österreich im Vorjahr - das waren um 32 Prozent mehr als 2023, wo die Übergriffe ohnehin schon im Vergleich zu 2022 um 60 Prozent gestiegen waren. Dennoch sieht Cotler-Wunsh die Lage in Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Staaten als weniger schlimm an. "Hier hat man in mancher Hinsicht sogar einen Vorsprung", sagt sie, zumal sich Österreich zur Definition des Antisemitismus International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) bekenne.

Darin wird nicht nur direkter Judenhass, sondern auch die Delegitimierung, Dämonisierung und Anwendung von doppelten Standards gegenüber Israel als antisemitisch anerkannt und dagegen vorgegangen. "Wenn Sie in der Lage sind, alle Formen von Hass, in diesem Fall von Antisemitismus, zu identifizieren, dann können Sie ihn auch bekämpfen."

Den Vorwurf, dass auch in Österreich der Antisemitismus durch Migration aus muslimischen Ländern zugenommen habe, will Israels Sonderbeauftragte so nicht stehen lassen. "Es liegt in der Verantwortung der Demokratien, diejenigen auszubilden, die nicht nicht nur Migranten sein, sondern sich auch in die Gesellschaft mit ihren gemeinsamen Werten eingliedern wollen."

Ist Kritik an Israels Regierung antisemitisch?

Ist es denn zulässig, die israelische Regierung zu kritisieren, ohne gleich als antisemitisch beschimpft zu werden? "Wir können Fehler und Misserfolge besprechen. Kritik an bestimmten Politikern, an der Politik - das natürlich kein Antisemitismus, wie die IHRA-Definition klar festlegt. Auch wir Israelis kritisieren unsere Regierung reichlich, und unsere Demokratie steht unter dem gleichen Druck und Zwang wie alle anderen Demokratien der Welt auch. Aber Antisemitismus ist die Delegitimierung von Israels Existenzrecht - "von the river to the sea'".

Wogegen sich Cotler-Wunsh jedoch querlegt, ist, wenn Israel das Recht abgesprochen werde sich zu verteidigen - gegen den "völkermörderischen Terror der Hamas".