Ist es antisemitisch, ein Palästinensertuch zu tragen?

An Unis gibt es seit Jahrzehnten eine Protestkultur und es gehört zur Identität von Studierenden, Universitäten als eine politische Institution zu sehen. Man sieht aber auch, dass viele Protestführer gar keine Studenten sind, dass die Uni also instrumentalisiert wird. Es kommt dabei zu zahlreichen antisemitischen Parolen: “From the river to the sea”; “Stoppt den Genozid!”, “Apartheidstaat”, “Zionisten sind Rassisten”, „Zionism is a crime“, „Intifada bis zum Sieg“. Zudem werden Hamas-Terrorsymbole verwendet, etwa rote Dreiecke, mit denen Feinde zum Abschuss freigegeben werden. Die Unis werden aufgefordert, wissenschaftliche Kooperationen mit israelischen Institutionen aufzugeben und israelische Wissenschaftler zu boykottieren, also die Wissenschaftsfreiheit massiv einzuschränken.

Man sieht bei vielen Protest-Teilnehmern ein eklatantes Unwissen um die reale Situation. Sehr viel wird einfach nachgeplappert. Es hat auch so was wie einen Eventcharakter, wenn man sich Bilder anschaut von protestierenden Studierenden, besonders an US-Campi, wo Mädchen in Spaghettiträger-Shirts öffentlich islamische Gebete vollführen. Das Ganze bekommt einen grotesken Sakralcharakter und hat etwas von Erlösungswahn. Von der Löschung Israels von der Landkarte – und nichts anderes bedeutet „From the river to the sea“ – wird die Erlösung der Welt abhängig gemacht. Es mutet wie ein antisemitisches Volksfest an. Der Israelhass ist dabei eine Integrationsideologie quer durch alle politischen Lager, feministisch, links, islamistisch, rechts, klimaaktivistisch - alle finden sich hier zusammen.

Was kann man fordern im Gazakrieg, ohne als antisemitisch zu gelten? Darf ich sagen: Ich möchte ein Ende der Kämpfe?

Alle vernünftigen Menschen wünschen sich ein Ende der Kämpfe. Das zu fordern ist nicht per se antisemitisch. Die Frage ist aber: Wie soll es dazu kommen? Und dazu gehört zu allererst die Forderung, dass die Hamas entwaffnet und die Geiseln in Gaza unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden. Es kann nicht sein, dass Zivilisten völkerrechtswidrig in Gaza festgehalten werden und Israel währenddessen vorgeworfen wird, dass es das Völkerrecht breche.

Ein Palästinensertuch zu tragen - ist das auch ein Code für Antisemitismus?

Derzeit ist das ein Code für eine bestimmte Zugehörigkeit: man erklärt sich Palästina-solidarisch und israelfeindlich. Es wird getragen als Protest-Accessoire und hat mit einer tatsächlichen palästinensischen oder arabischen Tradition wenig zu tun. Im Grunde ist es kulturelle Aneignung, die da gemacht wird. Eigentlich halte ich nichts von diesen “kulturelle-Aneignung-Vorwürfen”: Aber wenn Frauen über bauchfreie T-Shirts eine Kufiya überwerfen, ignoriert das die realen Nöte von Palästinenserinnen komplett.