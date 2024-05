Der US-Studentenkrieg fernab der Front: Warum die Proteste jetzt eskalieren

Verhaftungen an 30 Unis

Begonnen hat all das auf einem Rasenviereck in Columbia. Die Uni in Manhattan, eine der „alten Acht“ der Ivy League, gilt als eine der „wokesten“ Hochschulen der USA; für Liberale ist das eine Auszeichnung, für Republikaner ein Schimpfwort. Dass vor zwei Wochen etwa 100 Studenten Campingzelte inmitten der altehrwürdigen Gebäude errichteten, später auch ein Gebäude besetzten, um gegen Israels Vorgehen in Gaza zu demonstrieren, spaltet darum das ganze Land. Die einen sehen in der Forderung, dass die Uni sich aller ihrer Großspender mit Israel-Konnex entledigen solle, eine legitime Unterstützung der palästinensischen Sache. Die anderen nur: Antisemitismus.

Wo diese Grenze verläuft, wurde in den vergangenen 14 Tagen oft mit Polizeigewalt verhandelt. Die Proteste weiteten sich auf Dutzende Unis aus, es kam zu Gewalt; an 30 Hochschulen gab es mittlerweile Verhaftungen, zählt die New York Times. An der Columbia selbst eskalierte die Lage in der Nacht auf den 1. Mai: Die Unileitung hatte die Polizei zu Hilfe gebeten, weil ihre Androhung, die Protestierenden zu exmatrikulieren, nichts genutzt hatte. Nur ein paar Studenten hatten sich von der Aussicht, auf Zehntausenden Dollar Schulden ohne Abschluss sitzen zu bleiben, entmutigen lassen. Den Rest inhaftierte die Polizei.