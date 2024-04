Eskalation an den US-Unis: Gaza-Krieg entzweit die Studenten

Seit Polizisten an der Columbia-Universität in New York diese Woche begonnen haben, Protestcamps von den Rasen des Uni-Geländes zu räumen, haben sich die Proteste und Zeltlager an anderen Universitäten des Landes sprunghaft vermehrt. An mehreren Dutzend Universitäten, von den altehrwürdigen Unis im Osten bis nach Los Angeles haben sich Hunderte Protestierende in Zeltlagern eingerichtet.

Die Unis - sie sind zu Epizentren heftiger gesellschaftlicher Kontroversen rund um den Gaza-Krieg geworden. Dabei werden Ton und Umgang immer rauer - Polizisten kommen auf das Gelände der Unis: Vorgänge wie sie an den elitären Bildungsstätten der USA vollkommen unerwünscht sind. Mehr als 400 Personen wurden in den vergangenen Tagen festgenommen.

Allein in Los Angeles nahm die Polizei am Donnerstag 93 Menschen fest, die während Demonstrationen auf das Gelände der University of Southern California vorgedrungen sind.