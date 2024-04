Pro-Palästina-Demos: US-Universitäten immer mehr unter Druck

An der New York University rückte am Montag die Polizei aus, um protestierende Studierende zu verhaften. In Yale fesselten Beamte die Pro-Palästina-Demonstranten mit Kabelbindern und eskortierten sie vom Campus ab. Die Columbia University blieb den ganzen Tag über geschlossen, der Onlineunterricht findet vorübergehend nur online statt.

Nicht nur in New York und New Haven , auch an anderen renommierten Universitäten im ganzen Land herrscht Chaos, das die jeweiligen Leitungen nur schwer in den Griff bekommen.

Protestcamp an der Columbia University, New York

Am Wochenende wurden etwa Demonstranten nahe der Columbia University gefilmt. In der Aufnahme ist zu sehen und hören, wie einer von ihnen Gegendemonstranten mit israelischen Flaggen zurief: "Geht zurück nach Polen!" und "Geht zurück nach Belarus!" In beiden Ländern wurden Juden im Zuge des Holocausts massenhaft ermordet.

Columbia-Präsidentin unter Druck

Besonders unter Druck steht derzeit Nemat Shafik, Präsidentin der Columbia-Universität. Forderungen nach ihrem Rücktritt werden lauter. Nach einer Anhörung vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses vergangene Woche versprach sie, die Proteste auf dem Campus härter zu bestrafen. Bald darauf räumte die New Yorker Polizei das Protestlager auf dem Universitätsgelände. Zusätzlich zu den mehr als 100 verhafteten Personen wurden zahlreiche Studierende suspendiert.

Mehr als 50 der 90 hauptamtlichen Dozenten der juristischen Fakultät veröffentlichten am Sonntag einen Brief, in dem sie Shafik dafür verurteilten, dass sie die Polizei auf den Campus geholt und so viele Studierende suspendiert hatte. Der Aufruhr in Manhattan hat die Proteste an anderen Universitäten noch einmal befeuert.

Laut New York Times ist nahezu sicher, dass die Demonstrationen in der einen oder anderen Form an einigen Unis bis zum Ende des akademischen Jahres andauern werden. Die Abschlussfeiern könnten demnach zu aufgeheizten Versammlungen werden.