"Sommergespräche": 638.000 sahen Auftakt mit Meinl-Reisinger

Das erste ORF-"Sommergespräch" ist geschlagen. Durchschnittlich 638.000 Zuseher sahen den Auftakt der Gesprächsreihe mit Interviewerin Simone Stribl und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) als Gast. Der Marktanteil lag bei 20 Prozent.

Zum Vergleich: Das erste "Sommergespräch" 2019 – damals mit Maria Stern von der Liste Jetzt und Tobias Pötzelsberger als Moderator – kam auf durchschnittlich 609.000 Seher (22 % Marktanteil). Die Reichweite war zum Auftakt heuer also höher, der Marktanteil niedriger. Beate Meinl-Reisinger war im Vorjahr die zweite in der Runde, da sahen durchschnittlich 632.000 (23 %) zu.

"Liebesg'schichten" peilen Million an

Erneut stark waren die "Liebeg'schichten und Heiratssachen": Die Kuppelshow in ORF2 kam am Montagabend auf durchschnittlich 954.000 Zuseher bei einem Marktanteil von 30 %. In der Vorwoche waren es 842.000 bei 33 % Marktanteil. Die ersten beiden Ausgaben hatten jeweils die Million geknackt.