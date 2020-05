Simon Frühwirth: Im Film "Nevrland" gab er sein Schauspieldebüt

Frühwirth war bereits im "Tatort" zu sehen

Mittlerweile hat Frühwirth u. a. im „Tatort“-Film „Tschill Out“ an der Seite von Til Schweiger gespielt, im Frühjahr wäre ein Dreh für den Franken-„Tatort“ angestanden, der coronabedingt jedoch verschoben werden musste. Aktuell steht bei Frühwirth Zivildienst am Programm.

Pläne für die Zeit danach gibt es viele: „Ich will alles sehen und alles ausprobieren. Ich habe nicht das Ziel, besonders viele Preise zu gewinnen, aber tolle Filme zu machen, mich persönlich weiterzuentwickeln und Spaß dran zu haben. Und irgendwann kann ich vielleicht auch eigene Projekte realisieren.“

Ebenfalls in der Kategorie Bester Nachwuchs männlich für eine ROMY nominiert sind heuer Maximilian Mundt ("How To Sell Drugs Online (Fast)" sowie Timur Bartels ("Die Hochzeit").