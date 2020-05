Timur Bartels: Er spielt, singt, tanzt

Timur Bartels macht auch Musik

Seit dem Vorjahr ist Bartels außerdem als Musiker aktiv – und steuerte einen Song für den offiziellen Soundtrack von „Die Hochzeit“ bei. 2019 war er Teilnehmer der RTL-Show „Dancing on Ice“.

Ebenfalls für eine ROMY in der Kategorie Bester Nachwuchs männlich sind 2020 Maximilian Mundt ("How To Sell Drugs Online (Fast)" sowie Simon Frühwirth ("Nevrland") nominiert.