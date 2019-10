Serie "Prost Mortem" mit Simon Schwarz: Der Mörder meines Mannes

Der Pay-TV-Sender hat sich dafür mit Puls4 zusammengetan. Da soll die Produktion im November zu sehen sein. Der Dreh fand im Frühjahr in Wien statt.

„Prost Mortem“ ist ein Kammerspiel in vier Episoden, in denen Gitti den Mörder ihres Mannes sucht. Sie knöpft sich einen nach dem anderen vor: Das sind Bernie ( Simon Schwarz), der trinkfreudige Stammgast. Zoe ( Janina Fautz), die miesepetrige Kellnerin. Eva ( Elke Winkens), Werners karrierefixierte junge Schwester. Und mehr durch Zufall stößt Steven ( Timur Bartels) zur Runde, der Assistent und/oder Toyboy von Eva. Einer von ihnen, verspricht Gitti mit einer Waffe in der Hand, wird an diesem Abend nicht mehr nach Hause gehen.

„Das ist einfach eine tolle Rolle. Gitti ist im Prinzip wie eine Kommissarin, aber immer selber betroffen“, erzählt Darstellerin Kunstmann („Rote Rosen“) im KURIER-Gespräch. „Ich bin Hamburgerin, deshalb liegt mir der schwarze Humor der Serie sehr.“ Als Kunstmann das Angebot für „Prost Mortem“ bekam, war sie gerade zufällig in Wien und traf sich gleich mit Regisseur Michael Podogil. „Das Zwischenmenschliche hat sofort gepasst.“