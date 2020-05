ROMY trotz(t) Corona: Ein TV-Abend der Überraschungen und Emotionen

Kreative Lösungen

„Als langjähriger und verlässlicher Partner dieses traditionsreichen österreichischen Fernsehpreises ist es mir ein besonderes Anliegen, trotz der Corona Krise die Preisträgerinnen und Preisträger on Air zu würdigen“, erklärte ORF-Programm-Direktorin Kathrin Zechner. „Der ORF wird weiter dazu beizutragen, dass auch in Zukunft und in einem harten Konkurrenzumfeld österreichische Produktionen auf Top-Niveau möglich sind.“

„Besondere Zeiten erfordern kreative Lösungen. Für die KURIER ROMY 2020 ist es gelungen, ein alternatives Konzept zu erarbeiten, in dem erstmals alle Gewinnerinnen und Gewinner der Publikums- und Akademiepreise in einer Sendung präsentiert werden. Trotz der herausfordernden Zeiten möchten wir den Künstlerinnen, Künstlern, Moderatorinnen und Moderatoren die Aufmerksamkeit zukommen lassen, die sie verdienen“, unterstrich KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger.

„Das ROMY-Team ist optimistisch, im April 2021 wieder mit einer glanzvollen Gala in die Hofburg einzuziehen. Dann werden auch die Platin-Preisträger des heurigen Jahres ihre verdienten Standing Ovations des Publikums erleben können“, verspricht ROMY-Gründer Rudolf John. Die Platin-Preisträger werden als Vorsichtsmaßnahme heuer zwar benannt werden, können aber erst im kommenden Jahr gefeiert werden.