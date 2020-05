Blut und Spiele: Die Sonderpreise der ROMY 2020

ROMY International: „ Vienna Blood“ (Produzenten: Oliver Auspitz, Andreas Kamm - MR Film, Hilary Bevan Jones, Jez Swimmer - Endor Productions. Koproduktion: ORF, ZDF, Red Arrow Studios. Regie: Robert Dornhelm, Buch: Steve Thompson, Cast: Juergen Maurer, Matthew Beard).

„ Vienna Blood“ führt die Zuseher in Highend-Bildern auf die dunkle Seite des Wien um 1900 mit Nationalismus, Antisemitismus, Verschwörung und Mord. In eine Zeit, die dank der Inszenierung nicht von gestern ist. Die zuweilen auch beklemmende Kriminalgeschichte trägt ein Ermittler-Duo, das unterschiedlicher nicht sein könnte und das für großes Schauspiel nutzt: Juergen Maurer und Matthew Beard. Von Österreich aus ist diese Produktion von MR Film und Endor Productions längst in den großen TV-Märkten Deutschland, Großbritannien und den USA angekommen. Story, Schauspiel, Inszenierung, Look und Produktion machen „ Vienna Blood“ zu einem Format, dem nach Meinung der Jury die ROMY International gebührt.