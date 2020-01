"Tatort" mit Til Schweiger: Ein Haudegen sucht sich selbst

Wenn Nick Tschiller ( Til Schweiger) ermittelt, dann fliegen normalerweise die Fetzen, dann gibt es Explosionen und Schießereien.

Nicht so in seinem neuesten Fall (Sonntag, 20.15 Uhr, ORF2): In „ Tschill Out“ gibt der einstige Haudegen den Nachdenklichen. Auf der unwirtlichen Nordsee-Insel Neuwerk will Tschiller zur Ruhe kommen und den Tod seiner Ex-Frau verarbeiten, während er sich um eine Gruppe verhaltensauffälliger Jugendlicher kümmert – ganz ohne Schusswaffen. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als sein Kollege Yalcin Gümer ( Fahri Yardim) ihn um Hilfe bittet: Gümer sollte zwei Kronzeugen unauffällig an einen sicheren Ort bringen, doch am Weg dorthin wird einer der beiden erschossen.