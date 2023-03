Scheidender ORF-Sportchef Trost hofft auf gute Lösung für Sport+

Nach 14 Jahren als ORF-Sportchef legt Hans-Peter Trost seine Funktion zurück und geht mit heutigem Tag in Pension. Nach 40 Jahren im Unternehmen gebe es natürlich auch Wehmut. „Aber ich will so fair sein: Ich hab privat genug zu tun und im ORF und damit auch in der Sportredaktion stehen so viele Veränderungen an. Da ist es gut und richtig, wenn die Entscheidungen jemand trifft, der sie dann auch leben muss.“ So wird die Sportredaktion nun multimedial aufgestellt und der bisherige Newsroom der TV-Information besiedelt.

Aktuell ist ORF u. a. wegen des möglichen Aus des Spartensenders Sport+ in der Diskussion: „Ich möchte von der Tribüne aus keine Zurufe machen. Ich gehe davon aus, dass man die Problematik, die sich auftut, gut lösen wird. Es ist für den Breitensport entscheidend, in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein – sei es über einen TV-Sender oder auch über Online-Plattformen, jedenfalls, wo immer es möglich ist.“