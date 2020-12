ORF-Sportchef Trost: "Wir sind Journalisten, wir sind nicht Fan"

Die Damen-Weltcup-Rennen am Semmering und die eben gestartete Vierschanzen-Tournee sind für den ORF-Sport im Grunde ein besseres Aufwärmtraining für das, was nun kommt: die Super-Sportjahre 2021 und 2022, die durch Corona-Verschiebungen bedingt sind und in denen ein Großereignis das nächste ablöst. Ein Aus- und Rückblick mit ORF-Sportchef Hans Peter Trost.

KURIER: Auf Sie und Ihre Mitarbeiter kommen zwei heftige Jahre zu.

Hans Peter Trost: Ich bin doch schon lang im Unternehmen, aber an so viele Sport-Ereignisse in so kurzer Zeit kann auch ich mich nicht erinnern. Olympische Spiele in einem Jahr aufs andere hat es noch nie gegeben. Dazu die Fußball-Europameisterschaft, auf die die Weltmeisterschaft folgt. Dazwischen alles Weitere gedrängt und ineinander verschachtelt – für Sport-Interessierte und Fans ist das natürlich wunderbar.

Müssen Sie nicht befürchten, dass früher oder später “Wohlmeinende” den “Mut zur Lücke” einfordern?

(lacht) Das wird von innerhalb und von außerhalb des ORF sowieso kommen. Es ist ja auch zulässig, verkennt aber einen wesentlichen Punkt: Für einen öffentlich-rechtlichen, gebührenfinanzierten Sender geht es hier auch darum, der breiten Bevölkerung die Teilhabe an Top-Ereignissen überhaupt noch zu ermöglichen. Schon jetzt ist einiges nicht mehr frei empfangbar, Sportrechte sind aufgesplittet und mit diversen Abo-Gebühren verbunden. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es dann doppelt bitter, wenn man an Sport, den ich wie Kultur als Grundnahrungsmittel sehe, nicht mehr herankommt.

Der Ausbruch der Pandemie hat den Sport besonders betroffen. Es gab viele Absagen und Verschiebungen. Wie gehen Sie damit um: weinen, schreien und auf den Boden werfen?

Ich nehme Variante vier: Ich habe ein großartiges Planungsteam rund um Robert Waleczka. Durch die Pandemie hat das zugegeben eine andere Tragweite bekommen, aber Absagen und Verschiebungen gehören zum Sport und die Folge sind Termin-Kollisionen: Wenn die FIS ein Alpin-Rennen verschiebt, dann kollidiert das in aller Regel mit einer nordischen Veranstaltung. Das wiederum stellt uns vor die Frage, was machen wir im ORF mit dem anderen Live-Sport wie z. B. Bobfahren, Rodeln, Skeleton, wo es Erfolge gibt und Publikum. Ich sage da immer, es ist ein Glück, dass es ORF Sport+ gibt, wo das alles läuft. Besonders ärgerlich ist es für Zuseher, wenn an einem Samstagnachmittag, mitten in der Live-Übertragung, abgesagt wird. Wir müssen dann kurzfristig mit dem ORF1-Channel-Management überlegen, ob wir eine andere Sportartübernehmen oder man auf Ersatzprogramm umsteigt. Da spielen natürlich auch journalistische Kriterien eine Rolle.