ORF-Sportrechte: "Die Situation ist herausfordernd"

Anders ist es noch mit der Formel 1. Die funktioniert in Österreich, anders als in Deutschland, sehr gut. Doch der Vertrag endet 2020. Die Entscheidung für oder gegen ein Gebot naht. Verlängern würde Trost gern. Aber „wir befinden uns mitten im Budgeterstellungsprozess, in dem wir jeden Euro dreimal umdrehen und, wie jedes Jahr, alles hinterfragen.“ So denkt man aktuell im ORF als Sparmaßnahme daran, manche Ski-Rennen künftig aus dem Studio und nicht mehr von vor Ort zu kommentieren.

Im nächsten Jahr wird aber niemand auffallen, dass attraktive Sportrechte im ORF knapp werden. 2020 stehen Olympische Sommerspiele in Tokio auf dem Programm – „da sind wir bereits gut und günstig aufgestellt.“ Und dann ist da noch die Fußball-Europameisterschaft. „Die Hoffnung, dass wir uns qualifizieren, lebt weiterhin“, sagt Trost. Günstiger wäre es allerdings anders. Aber dieser Gedanke verbietet sich für einen ORF-Sportchef.