Roland Weißmann: "Der ORF muss agiler werden, als wir es heute sind"

Offene Kommunikation

Schon zuvor erwähnt: das Team für den Kulturwandel. Klingt so nach Wohlfühloase im ORF?

Ich bin seit 26 Jahren beim ORF, ich identifiziere mich sehr stark mit dem Haus und seinen Werten und mit den Mitarbeitern. Wir haben hier die besten Programmacherinnen und Programmacher des Landes versammelt. Wir stehen vor großen Herausforderungen durch die Digitalisierung – wie viele andere Unternehmen auch. Diese Situation ist nicht neu. Bis in die 1990er war der ORF-Monopolist, hat sich dann sehr gut im Wettbewerb mit den Privatsendern geschlagen und wurde zum Marktführer. Jetzt stehen wir wieder an so einem Punkt mit dem digitalen Wandel. Ich bin überzeugt davon, dass der ORF auch das schaffen wird. Dafür braucht es aber seine Mitarbeiter, die hinter ihm stehen. Das wird nur passieren, wenn man offen und klar kommuniziert und erklärt, wohin der Weg führen soll und was es dazu braucht – und ihnen das Werkzeug dafür in die Hand gibt. Genau hierfür gibt es dieses Team. Die Situation ist durch die Hybrid-Strategie nochmals etwas komplexer, bietet aber auch ein Mehr an Chancen.

Sie haben auch von einer Ausspiel-Strategie bei den Inhalten gesprochen. Welche Überlegungen haben Sie dazu?

Prinzipiell gilt die Devise Online first. Eine Ausnahme sind etwa in der Information besondere oder exklusive Inhalte, die in einer ZiB, ZiB2 oder einem Ö1-Journal gespielt und die online bzw. via Social Media angeteasert oder nachbereitet werden. Ausspielstrategie betrifft aber natürlich auch die Unterhaltung mit Shows oder den fiktionalen Bereich mit unseren Serien. Wir haben begrenzte Mittel, drehen jeden Euro um, und müssen uns genau überlegen, unter welchen Rechte-Bedingungen wir produzieren bzw. co-produzieren. Die Digital-Strategie wird bei allen Gesprächen und Verhandlungen stets mitzudenken sein.

Was heißt das für die linearen Kanäle?

Dass es die Notwendigkeit gibt, sie zu evaluieren, um eine neue Ausgewogenheit im Hinblick auf den gesamten ORF-Konzern zu erreichen. Die Quoten haben sich zuletzt sehr gut entwickelt. Was die Inhalte betrifft ist klar, dass es programmlich eine Abgestimmtheit zwischen den Kanälen geben muss, aber auch hin zum neuen digitalen Schwerpunkt. Wo es Unschärfen gibt, wird man sie intern gemeinsam diskutieren und Entscheidungen treffen. Die präzise inhaltliche Abstimmung zwischen Digital und Linear, aber auch innerhalb der linearen Kanäle ist ganz wesentlich, wenn das Angebot fürs Publikum größer werden wird.