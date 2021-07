Roland Weißmann im Interview: ORF-Veränderung ist "Knochenarbeit"

KURIER: Warum die Bewerbung, was ist der Punkt, der Ihrer Meinung nach vordringlich anzugehen ist?

Roland Weißmann: Ich bin seit 26 Jahren im ORF. Ich mag das Haus sehr gern. Ich bin überzeugt davon, dass der ORF eine Zukunft hat und wichtig bleiben wird. Aber damit es diese Zukunft tatsächlich gibt, braucht es Veränderungen – jetzt. Das Stichwort dafür ist digitale Transformation.

Was ist darunter zu verstehen?

Ich leite seit einem Jahr das Projekt des Streaming-Portals ORF-Player. Ich habe mir in dieser Zeit eine neue Welt erarbeitet und dadurch auch erkannt, dass die digitale Welt nach völlig anderen Spielregeln funktioniert, als die lineare mit ihren TV- und Radio-Sendern. In letzterer ist der ORF sehr gut, sehr präsent. Jetzt muss der nächste Schritt passieren. Dafür braucht es einen radikalen Wandel, damit der ORF tatsächlich in der digitalen Welt ankommt und dort auch mitspielt. Ich bin 53 Jahre alt, ich könnte mich zurücklehnen in der Gewissheit, dass traditionelles Radio und Fernsehen auch in den nächsten zehn Jahren relevant sein werden. Das fände ich aber falsch. Ich habe die Kraft und Energie und die Vision, etwas beitragen zu können, dass wir als ORF diese Transformation schaffen. Deshalb will mich dafür einsetzen. Ich kenne die Strukturen im ORF sehr gut und ich glaube, dass es eben diese Kraft, Durchsetzungsfähigkeit und Vision wirklich braucht, um den ORF zu verändern. Das ist Knochenarbeit, aber ich bin bereit, das anzugehen.