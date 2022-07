Regierung schnürt umfangreiches Paket für Film, TV und Streaming

Nun gehen die Vertreter und Vertreterinnen dieser Ministerien mit einem Steueranreizmodell an die Öffentlichkeit. Finanzminister Magnus Brunner, Wirtschaftsminister Martin Kocher, Medienministerin Susanne Raab (alle ÖVP) und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) stellen die Pläne am Dienstagvormittag in einer erst am Vorabend angesetzten Pressekonferenz vor.

Der Livestream ab 9:30 Uhr: