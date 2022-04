"Einiges schief gelaufen": Wichtige Filmförderstelle hat kein Geld mehr 

Förderzusagen sukzessive gestiegen

Die brutto 7,5 Millionen Euro sind also bereits de facto ausgeschöpft, wobei aus dem Geld auch die Administration und andere Handlungskosten getragen werden müssen. Was laut Schätzungen einen jährlichen Netto-Förderungsbetrag zwischen 6,5 und 7 Millionen Euro bedeutet.

Bis 2019 wurde dieser Rahmen großteils eingehalten. Dann wurden plötzlich 7,3 Millionen Euro vergeben. In den vergangenen beiden Pandemiejahren stiegen die Förderzusagen dann auf insgesamt 8,03 Millionen Euro (2020) und 7,75 Mio. Euro (2021).

Dass Budget-Vorgriffe gemacht wurden, wollte man bei der im Wirtschaftsministerium angesiedelten ABA nicht bestätigen. Man erklärt die Summen so: "Dass in den vergangenen Jahren eine höhere Fördersumme genehmigt werden konnte als die vorgesehenen 7,5 Mio. Euro liegt daran, dass Rückflüsse aus den Vorjahren - also nicht in Anspruch genommene Fördermittel - wieder in zusätzliche Filmprojekte als Fördermittel fließen konnten.“

Und man macht Hoffnung, dass auch dieses Jahr wieder Budgetmittel freiwerden könnten: „Sofern 2022 Rückflüsse aus den Vorjahren nach Endabrechnung bereits abgeschlossener Filmprojekte entstehen, würden diese ebenfalls weiteren Filmprojekten als zusätzliche Fördermittel zur Verfügung gestellt werden und damit die budgetierten 7,5 Millionen FISA-Mittel erhöhen.“

Opfer des eigenen Erfolgs

Die Branche wird diese Aussicht, die auch noch nicht abschätzbar ist, nicht besänftigen können. Regisseurin Marie Kreutzer („Corsage“) sagte bereits beim Diagonale-Pressegespräch: "Sollte diese Finanzierung wegfallen, dann steht eine ganze Berufsgruppe vor dem Nichts. Und ab dem nächsten Jahr wird sich die Situation im Festival- und Kinobetrieb niederschlagen. Die Marke des österreichischen Films wäre international nicht mehr vertreten.“

Die Filmbranche, die die schwierige Pandemiezeit bisher - dank eines rasch ausgearbeiteten Hygienekonzepts und des von der Bundesregierung gefüllten Corona-Ausfallsfonds - eigentlich auffallend gut überstanden hat, wird nun offenbar Opfer des eigenen Erfolgs mit budgetstarken Filmen.

Alexander Dumreicher-Ivanceanu vom Wirtschaftskammer-Fachverband drückte es bei der Diagonale so aus: „Wir fahren in einem sehr erfolgreichen Jahr plötzlich an die Wand.“

Aufstockung gefordert - und mehr

Nun geht es darum, klaffende Budgetlöcher zu stopfen. Dumreicher-Ivanceanu forderte eine „sofortige und unbürokratische Aufstockung der Mittel zur kurzfristigen Lösung des FISA Problems“.

Auf Anfrage gab es dazu aus der ABA, einer Stelle des Wirtschaftsministeriums, noch kein politisches Bekenntnis.

Längerfristig fordern die Branchenvertreter neben einer Valorisierung der FISA-Mittel die Einführung eines Steueranreizmodells, wie es in vielen europäischen Konkurrenzmärkten bereits zum Einsatz kommt.

Wie beim Corona-Ausfallsfonds, der Ende Juni auszulaufen droht, ist a uch hier ein Handeln der Politik mehr als überfällig.