Hilferuf: Österreichs Film droht fatales Corona-Risiko

Film- und Fernsehproduktionen sichern sich gegen gesundheitsbedingte Personalausfälle bei Versicherungen ab. Das betrifft in der Regel die Positionen Regie und Hauptcast. Die Crux an der Sache: Für pandemiebedingte Schadensfälle kommt keine Versicherung auf. „Wir haben weltweit mit Versicherern, Rückversicherern und Maklern gesprochen. Ergebnis: Dieses Ausfallsrisiko wird nicht versichert werden“, so Lueftner. Das mache den Ausfallsfonds so wichtig.

Dessen bisherige Bilanz kann sich sehen lassen: Seit dem ersten Pandemiejahr 2020 konnten Produktionen in Ausmaß von geschätzt 700 Millionen Euro realisiert und damit tausende Arbeitsplätze erhalten werden. Der Gesamtschaden durch Corona, der aus dem Ausfallsfonds gedeckt werden musste, lag bei etwa 10 Mio. Euro. Der Staat sprang zu 75 Prozent ein, sagte bisher also maximal 7,5 Mio. Euro zu.

Kaum andere Hilfen

Demgegenüber steht: „Die Filmwirtschaft hat in dieser Zeit kaum andere Corona-Hilfen in Anspruch nehmen können und müssen“, erläutert Allegro-Film-Chef Helmut Grasser, Präsident der Film Austria. Umsatzersatz brauchte es nicht, weil weiter gedreht werden konnte. Und Kurzarbeit ist auf die Vertragsverhältnisse im Film kaum übertragbar. „Aus dieser Sicht sind wir also kaum mit anderen Branchen vergleichbar.“ Und selbst der Ausfallsfonds ist dank des vorgegebenen, rigiden Hygiene-Konzepts nicht einmal zu einem Drittel geleert worden. „Es ging nie darum, den Topf auszuschöpfen, sondern darum, unter diesen Bedingungen am besten zu arbeiten“, sagt Grasser.