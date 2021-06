Das kann Produktionsfirmen in die Pleite führen, weil in der Filmbranche in kurzer Zeit viel Geld aufgewendet wird. Lueftner: „Privatwirtschaftlich hätte dieses Risiko niemand tragen können, keine Chance.“

Bereits Anfang Juni 2020, also kurz nach der Einigung, konnten die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden. Damit lag man vor den meisten anderen Staaten. Gestützt wurde das durch ein 3-Zonen-Sicherheitskonzept, das vom Mediziner Hans-Peter Hutter ausgearbeitet wurde. In Zone 1 befinden sich die Schauspieler, die freilich Körperkontaktszenen drehen müssen. „Es ist nicht viel passiert“, sagt Lueftner, „der festgesetzte Rahmen und das, was davon ausgeschöpft wurde, hat letztlich perfekt gepasst. Die Kosten hielten sich in Grenzen, dafür wurde ein Vielfaches an Wertschöpfung erzielt.“