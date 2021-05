„Eine Corona-Erkrankung hält sich nicht an Kalenderdaten“

Ist eigentlich bekannt, wie weit die 25 Millionen des Ausfallsfonds bereits aufgebraucht sind und was er gebracht hat?

Dieser Schutzschirm, auch wenn es tatsächlich „nur“ eine Versicherung für den Fall der Fälle ist, ist eine große österreichische Erfolgsgeschichte. Was die Bundesregierung hier als eine der ersten weltweit geschaffen hat, ist bemerkenswert und das ist bisher mit relativ wenig realem Mittel-Einsatz gelungen. Da geht es in Österreich um Jobs für 4800 Beschäftige in etwa 1800 Unternehmen dieser Branche bis Ende 2021, deren wirtschaftliche Existenz damit gesichert werden muss. In diesem knappen Jahr des Bestehens des Ausfallsfonds konnten bisher während der Pandemie etwa 60 nationale und internationale Film- und Serien-Projekte in Österreich hergestellt werden. Seit in Kraft treten mussten erst etwa fünf der 25 Millionen Euro tatsächlich beansprucht werden. Da sieht man, welche positive Wirkung eine vergleichsweise kleine, aber richtig gesetzte Maßnahme entfalten kann. Danke dafür!

Was fehlt jetzt?

Was fehlt ist ein Beschluss der Bundesregierung über die Verlängerung bis Ende 2021, wie das auch schon in anderen Branchen geschehen ist. Die Mittel selbst müssen nicht erhöht werden, da ist, wie geschildert, noch Luft drin. Wenn das aber nicht jetzt in den nächsten zwei Wochen geschieht, geht der Ausfallsfonds noch bis 30. Juni - und uns Produzenten die Luft aus. Auch wenn geimpft wird, die Möglichkeit einer Coronaerkrankung hält sich nicht an Kalenderdaten und hört einfach von einem Tag auf den anderen auf.