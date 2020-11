John Lueftner: "Das Testen ist schon fast Teil des Normalbetriebs"

Der erste Corona-Lockdown brachte im Frühjahr in Österreich sämtliche Dreharbeiten zum Erliegen. Die Situation beim zweiten schätzt John Lueftner, Superfilm-Co-Geschäftsführer und Präsident des Produzentenverbands AAFP, wesentlich positiver ein.

KURIER: Österreich geht nun in den zweiten Lockdown. Sie sind auch Präsident des Produzentenverbandes AAFP. Gibt es Grund für Befürchtungen in Bezug auf Dreharbeiten?



John Lueftner: Nein. Das Hygiene-Konzept, das im Zuge des Comeback-Pakets ausgearbeitet wurde und nach dem die gesamte Branche vorgeht, funktioniert sehr gut und unabhängig davon, ob es rundherum zu einschränkenden Maßnahmen kommen muss. Dieses Drei-Zonen-Modell führt ja zu einem in sich geschlossenen Produktionsprozess. In dieser Blase arbeiten ausschließlich Menschen miteinander, die verlässlich getestet sind und die auch beständig verlässlich getestet werden. Wie von Beginn dieser Corona-Produktionsphase an hängt natürlich viel daran, dass alle Beteiligten das auch konsequent und professionell durchziehen. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass trotzdem etwas passiert, denn es sind Menschen, die da arbeiten, sie haben Familien, Kinder. Aber genau dafür gibt es ja dieses systematische Testen. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass im Fall des Falles der Ausfallsfonds greift und Kosten übernimmt. Aber die Leute bei all den Produktionen über den Sommer haben sich schon sehr, sehr konsequent und professionell verhalten, was auch ihr Leben neben dem Beruf betrifft. Sonst wäre die Produktionsarbeit in dieser Breite in Österreich gar nicht möglich gewesen.



Wie schaut diesbezüglich die Bilanz bei der Superfilm aus?



Wir haben seit der Wiederaufnahme der Dreharbeiten nach dem ersten Lockdown insgesamt 34 netto Drehwochen absolviert und wir hatten keinen einzigen Treffer.



Der Aufwand für Corona-Tests muss bei Produktionsunternehmen enorm sein. Das gehört wohl schon fast dazu wie das tägliche Zähneputzen?



Das Testen ist bei Dauerläufern wie “Willkommen Österreich” inzwischen reine Routine. Bei fiktionalen Produktionen ist das mitunter schon etwas anspruchsvoller, wenn Schauspieler für ein, zwei Drehtage dazu stoßen. Denn da muss vorgetestet werden, egal woher sie kommen. Und wir testen ja nicht nur die Mitarbeiter der Shows und der fiktionalen Produktionen, sondern auch jene in den Büros in Wien und in München. Das Testen ist schon fast Teil des Normalbetriebs geworden.