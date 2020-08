„... sonst wären wir alle hin"

Da heißt es für die Produzenten einmal tief Durchatmen unter dem Mundschutz: Eben hat die epo-film die ORF-Stadtkomödie „Die Freundin meines Vaters“ mit Fritz Karl und Aglaia Szyszkowitz in Graz abgeschlossen. „Das war unsere erste volle Produktion, die nach der Corona-Pause gestartet wurde und nun fertiggedreht ist. Das unter all den Vorgaben so durchzuziehen, dazu gehört schon sehr viel Disziplin im Team“, betont Senior-Chef Dieter Pochlatko. „Alles gut gegangen, Gott sei dank.“

Vor allem die TV-Produktionen laufen in Österreich wieder auf vollen Touren. Es muss aufgeholt werden, was durch die plötzliche dreimonatige Pandemie-Pause an Zeit verloren ging - der Dreh für die Stadtkomödie hätte schon am 20. April starten sollen. Denn die Sender brauchen frische Ware, die nicht nach Corona aussieht. „Es ist derzeit wirklich schwierig, die Wunsch-Teams zusammen zu bekommen, weil so viel gleichzeitig passiert“, erzählt Geschäftsführer Jakob Pochlatko.