Interview mit Nikolaus Leytner: Franz und Freud

Wie erklären Sie sich den Erfolg von „Der Trafikant“?

Bis jetzt wurde eine Million Exemplare verkauft, davon sehr viel auch in Deutschland – und der Roman verkauft sich acht Jahre nach seinem Erscheinen weiter. Er ist ein Longseller. Ich glaube, es hat mit der Sprache zu tun und auch damit – und das könnte vor allem den Erfolg in Deutschland erklären – dass er im Tonfall etwas Wienerisches hat. Dieses Nebeneinander von Dur und Moll – das ist ein spezieller Klang, der in den Figuren festgehalten wird, die einen so schnell nicht loslassen. Und natürlich ist es eine Königsidee, einen jungen Burschen auf Freud treffen zu lassen, der ihn dann bei seinen amourösen Abenteuern berät. Das haben wir im Film auch noch ausgebaut. Denn so eine Freundschaft, auch wenn sie historisch nicht belegt ist, kann ich mir sehr gut vorstellen.

Warum wollten Sie Bruno Ganz als Sigmund Freud?

Nachdem Freud ja eine starke, charismatische Persönlichkeit war, wollten wir auch einen Schauspieler, der eine große Ausstrahlung besitzt. Und es gab auch optische Voraussetzungen: Klaus Maria Brandauer beispielsweise hätte Freud von seiner Statur her eher nicht spielen können, weil Freud

so ein zarter, feingliedriger Mensch war. Eine historische Persönlichkeit in einer fiktiven Situation zu haben, ist immer ein bisschen schwierig, zumal, wenn man weiß, wie Freud ausgesehen hat. Das muss dann schon ein bisschen der Wirklichkeit entsprechen.

Der Trafikant wird von der Gestapo unter dem Vorwand verhaftet, dass er „zärtliche Magazine“, sprich: pseudo-pornografische Hefte verkauft.

Ja, die Hefte, die wir zeigen – „Mocca“ und „Venus“ – sind alle aus dieser Zeit. Die waren nicht offiziell ausgestellt, sondern lagen in einer unteren Lade – deswegen wurden sie auch Bückware genannt. Überhaupt gab es damals ja auch wesentlich mehr österreichische Zeitungen als heute. Das ist alles sehr gut belegt. Damals wurden beispielsweise die bestdekorierten Auslagen von Trafiken prämiert. Auch waren Trafiken dafür gedacht, kriegsversehrten Menschen eine Existenz zu garantieren.

Haben Sie viel historisch recherchiert?

Ja, es war beispielsweise erstaunlich, wie schnell sich das Straßenbild nach dem Einmarsch am 12. März 1938 verändert hat. Bereits eine Woche später trugen schon alle Wiener Polizisten die Volkspolizei-Uniformen – diese Dinge waren also alle schon vorbereitet. Übrigens hat Hugo Boss diese Uniformen geschneidert. Das sind so Dinge, auf die man im Zuge von Recherchen draufkommt und wo man sich dann fragt, ob man vielleicht seinen Hugo-Boss-Pullover nicht mehr anziehen sollte.