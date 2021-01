Zu Beginn ist Marvin Kren ("Freud") für den erkrankten und glücklicherweise wieder gesundeten Dornhelm als Regisseur eingesprungen. Wie ging das?

Man muss hervorheben, dass Marvin Kren von sich aus angeboten hat, seinen langjährigen Freund Dornhelm zu unterstützen. Das hatte in dieser angespannten Situation eine unglaublich positive Wirkung auf die ganze Produktion. Er hat das in der Folge auch nicht so umgesetzt, dass er sich selbst vorangestellt hätte, sondern er hat es tatsächlich "in Vertretung" gemacht. Das Team hat sich wohlgefühlt. Er hat sich wohl gefühlt. Den Übergang dann zu Robert Dornhelm, als er endlich ans Set zurückkehren konnte, hat man eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen. Was Marvin da getan hat, war großartig.

Stand diese Produktion an der Kippe?

Ja, definitiv. Wenn man nur ein paar Tage vor Drehstart erfährt, dass der Regisseur, der alle drei Teile einer Großproduktion machen soll, an Corona erkrankt ist, dann weiß man nicht, wie es weitergeht. Da kann man noch so viel finanzielle oder versicherungstechnischen Ausfallszusagen haben. Das ist fast wie ein K.-o.-Schlag. An dem Punkt, da geht es um Alles oder Nichts und wir konnten nur tun und hoffen. Wie so oft im Leben, mit der Anzahl der Einschläge und der Vorfälle wird man natürlich routinierter, man lernt, damit umzugehen und das entsprechend einzuordnen.

Gab es noch mehr „Einschläge“?

Ja, ein englischer, ausführender Producer ist erkrankt und hat das Virus, natürlich unabsichtlich, noch an eine weitere Person im engsten Kreis weitergegeben. Aber das hatten wir im Griff, irgendwie. Das wichtigste ist, dass all die Personen - es gab noch ein, zwei mehr, die daran erkrankt sind - die Erkrankung gut überstanden haben und sie ohne Spätfolgen gesund geworden sind und bleiben. Im Endeffekt geht es nur darum.