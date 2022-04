Filmproduzenten und die Politik: "Man lässt uns im Kreis laufen"

Superfilm-Chef John Lueftner, Co-Präsident des Produzentenverbandes AAFP: „Unser Problem ist, dass diese Themen ressortübergreifend Kultur, Medien, Wirtschaft und Finanzen betreffen und jedes Gespräch dazu noch das Mascherl bekommt, dass man das auch mit dem Koalitionspartner bereden müsse.“ Grasser: „Man lässt uns im Kreis laufen. Dabei ist es höchste Zeit.“

Nur ein paar Probleme in Österreich: Es passen Netflix und Co. bisher in keines der Fördermodelle auf Bundesebene bzw. nur mit Verrenkungen wie beim Topf des „Filmstandort Österreich“ (FISA) im Fall „Extraction 2“ mit Chris Hemsworth. Dem Fernsehfonds Austria (RTR-Fonds) wird hingegen sein Erfolg zum Verhängnis – zu viele TV-Projekte für das ewig nicht valorisierte Jahresbudget von 13,5 Millionen. Die Treffsicherheit der Förderungen des Österreichischen Filminstituts (ÖFI) beim österreichischen Kino-Publikum könnte kaum schwächer sein. Und die wiederholt von der Filmwirtschaft vorgelegten Vorschläge für Steueranreizmodelle, die in Österreichs Nachbarländern Produktionen anziehen, liegen in Ministerien wechselnden Namens ab.

Und dem Land gehen währenddessen Millionen an Wertschöpfung verloren: Internationale und nationale Projekte aus Kino, Streaming und TV ziehen an Österreich vorbei. Und erfolgreiche TV-Produktionen wandern sogar von hier ab.

So wird die Serie „Vienna Blood“ mit Juergen Maurer und Matthew Beard nun hauptsächlich in Budapest gedreht. „Nicht weil wir dort billiger produzieren können oder weil es lustiger ist. In Ungarn gibt es im Unterschied zu Österreich ein erfolgreiches Steueranreizmodell und der RTR-Fonds kann mit seinem geringen Volumen hier nur begrenzt mitfördern“, erklärt MR-Film-Produzent Oliver Auspitz. „Wir haben deshalb die Drehzeit in Österreich reduziert und arbeiten nun in Ungarn mit einem über 30-prozentigen Steuerrabatt. Sonst wäre eine Fortsetzung gar nicht möglich gewesen.“