Drehs von Netflix & Co.: "Österreich geht laufend viel Geld verloren"

Konkurrenz

Auf Vermittlung der Serviceproduktionspartner von Netflix in Tschechien, wo der Großteil des Films gedreht wird, sei er an einem Mittwoch im September angerufen worden. Man war auf der Suche nach einem imposanten Gebäude. Bohrer erzählt: „Am Freitag wollten die Amerikaner zur Besichtigung anreisen. Aber nur, wenn sie ein prinzipielles Okay haben. Ich hatte keine Ahnung, wem der DC Tower gehört. Durch Zufall und durch Hilfe eines Bekannten bin ich auf die Führungsebene gestoßen. Die haben mir mit Vorbehalt ein Okay gegeben, das hat dann gereicht.“

Das Zeitfenster für vier Drehtage mit Hemsworth war eng, zudem war noch ein Hochhaus in Frankfurt im Verhandlungspoker. Aber von dem Moment an, wo klar war, dass drei Wochen lang 15 Minuten des Actionreißers hier gedreht werden, war Wien als Rückzugsort Rakes im Drehbuch verankert – mit entsprechenden wirtschaftlichen Effekten (siehe Infobox).