Stadt am Strome: Nächster großer Streaming-Dreh in Wien

„Das kann halt auch nur Wien“, sagt Maeve Metelka. Seit Anfang März dreht die 23-jährige Schauspielerin für ihre erste große Streamingproduktion an „Kultplätzen wie dem Sacher und dem Riesenrad“, wie sie sagt.

Derzeit scheint Wien im doppelten Sinn eine Stadt am Strome zu sein. Gerade erst beehrte Hollywoodstar Chris Hemsworth als Netflix-Actionheld Tyler Rake Transdanubien, nun zog es einen anderen Streamer ins Herz der Stadt. Zusammen mit DCM Pictures produziert Amazon Studios den romantischen Film „Sachertorte“ für einen weltweiten Streamingstart auf Prime Video.

Kurz zum Inhalt: Karl (Max Hubacher) trifft in Berlin auf Nini (Michaela Saba), für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch durch ein Missgeschick verliert er ihre Telefonnummer. Das Einzige, was er in den wenigen Stunden erfuhr, war, dass Nini an ihrem Geburtstag stets um 15 Uhr im berühmten Café Sacher bei einem Stück Sacher-Torte sitzt. Karl beschließt nun, dort auf sie zu warten – jeden Nachmittag.