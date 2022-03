Neue Förderung: Filmstadt Wien umwirbt Netflix

Darum richte sich die Förderung auch (aber nicht nur) „dezidiert an Streaming-Anbieter“, so Hanke. Die wachsende Bedeutung eben dieser Anbieter lässt sich mit Zahlen belegen: War Netflix im Jahr 2015 noch in 50 Ländern vertreten, waren es im Jahr 2017 schon 170 Länder. Amazon Prime Video wuchs alleine 2019 um 100 Millionen Zuseher.

Dass man sich für die Streaming-Anbieter in Stellung bringt, liegt auch an einer EU-Richtlinie: Jede Plattform muss 30 Prozent europäischen Content anbieten. „Für so viel Content braucht es die richtige Kulisse und da ist Wien natürlich die perfekte Adresse“, sagt Hanke.

Mitgenascht

Ein kleines Stück vom Streaming-Kuchen bekam die Stadt erst kürzlich ab. Beim Netflix-Dreh zu „Tyler Rake: Extraction 2“ mit Hollywood-Star Chris Hemsworth Anfang des Jahres in der Donaustadt. Dabei gab Netflix mehr als fünf Millionen Euro in der Stadt aus.