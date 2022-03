Drehstart für Amazon-Film "Sachertorte" in Wien

In Wien und Berlin haben die Dreharbeiten für "Sachertorte" begonnen. Der Liebesfilm ist eine Produktion der Amazon Studios mit DCM Pictures und soll auf Prime Video erscheinen. Mit an Bord sind mehrere österreichische Schauspielerinnen und Schauspieler wie Michaela Saba, Maeve Metelka, Krista Stadler und Karl Fischer. Als Regisseurin zeichnet Tine Rogoll verantwortlich, die mit der Romanze ihr Spielfilmdebüt gibt.

Diese Woche wurde auch im Hotel Sacher gedreht, wartet im dortigen Café doch Karl jeden Nachmittag auf Nini. In diese hat er sich nämlich auf den ersten Blick in Berlin verliebt, jedoch nach einem Missgeschick ihre Nummer verloren. Er weiß jedoch: Sie verbringt jeden Geburtstag um 15 Uhr in dem berühmten Wiener Café bei einem Stück Sachertorte. Die Idee für dieses "moderne Märchen über das Suchen und Finden der wahren Liebe", wie es in einer Aussendung heißt, hatte Robin Getrost, der mit Stephanie Leitl auch das Drehbuch verfasste.