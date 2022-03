Netflix-Dreh "Graymail" sorgt für Ringsperre am Samstag

Auch die Parkplätze werden daher rar sein. Die zuständige Produktionsfirma Onnoo Film bietet den Anrainern in Kooperation mit der Stadt Wien kostenlose Garagenparkplätze an. "Wir müssen viele Fahrzeuge und jede Menge Technik möglichst Nahe am Drehort abstellen", heißt es in einer Information an die Anrainer.

Wasserszenen am Donaukanal

Am Donaukanal soll außerdem vor dem Lokal Flex und dem Lokal Klyo gedreht werden. Hier sind wohl Wasserszenen geplant. In der Netflix-Serie "Graymail", was so viel heißt wie Massenemail, spielt der Netflix-Teenie-Star einen jungen Anwalt, der für die CIA arbeitet.

Er gerät in einen internationalen politischen Konflikt. Eine ehemalige Agentin droht ihn auffliegen zu lassen. Ob Centineo dort im Donaukanal auf- oder untertaucht, weiß noch niemand. Man kann aber davon ausgehen, dass es spannend wird.

Regisseur Liman drehte bereits mit Cruise, Pitt und Jolie

Denn mit Spionagefilmen kennt sich der zuständige Regisseur gut aus. Doug Liman ist unter anderem für so beeindruckende Actionfilme wie "Edge of Tomorrow" mit Tom Cruise, "Mr. and Mrs. Smith" mit Brad Pitt und Angelina Jolie und "The Bourne Identity" mit Matt Damon bekannt.