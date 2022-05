Es sind gewichtige Namen der Filmgeschichte und sie fordern heute posthum Ungeheuerliches: die Abschaffung des österreichischen Films. Im KURIER tut das Film-Star Romy Schneider (siehe Seite 7), in anderen Medien sind es Publikumsliebling Hans Moser oder Hollywood-Legende Billy Wilder. Adressat ist da wie dort Bundeskanzler Karl Nehammer. Der Grund: „Das heimische Filmförderungssystem ist obsolet, nicht mehr handlungsfähig und zögert das Unvermeidliche lediglich hinaus: Das schrittweise Aussterben des qualitativen österreichischen Film- und Fernsehschaffens“, heißt es in dem provokanten Text.

Die heimischen Produzentenverbände aafp und Film Austria, die heute zum mehrfach verschobenen „Produzent*innentag“ in Wien bitten, wollen mit der Inseraten-Aktion auf die problembehaftete Situation der Filmbranche hinweisen, mit der Forderung: „Es gibt da aber so etwas, das sich ,Filminvestitionsprämie´ nennt. Und viele erfolgreiche ROMY-Preisträgerinnen und Preisträger setzen sich seit langer Zeit stark dafür ein. Ich bin mir sicher, diese werden Ihnen gerne mehr darüber erzählen“, meint Schutzpatronin „Romy“ in dem Inserat weiter.