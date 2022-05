Filmwirtschaft: Über Pontius und Pilatus zum Ziel

Gut Ding braucht Weile, heißt’s. So gesehen war es gut, dass der für die Filmbranche wichtige Produzent*innentag pandemiebedingt mehrfach verschoben werden musste. Am Donnerstag standen nämlich die für Österreichs Film- und TV-Welt teil-zuständigen Regierungsmitlieder – Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) – nun nicht mit leeren Händen vor der stets kritischen Klientel.

Denn immerhin: Der mit insgesamt 25 Millionen dotierte Comeback-Fonds, der statt unwilliger Versicherungen derzeit Corona-Risiken bei Film-Drehs absichert, wird nicht wie befürchtet – und bekämpft – Ende Juni auslaufen, sondern soll bis Jahresende zur Verfügung stehen, wurde angekündigt. Mit dieser Ausfallshaftung kann in Österreich nun überhaupt erst weitergedreht werden.

Steueranreizmodell in Verhandlung

Regierungsintern sind zudem „konkrete Verhandlungen“ für ein „Anreizmodell“ für Investitionen in Filmproduktionen in Österreich am Laufen. Als „persönliches Ziel“ nannte Mayer Mitte Sommer für einen Abschluss.

Raab will wiederum im Rahmen einer geplanten Neuaufstellung der Medienförderungen die für die Film- und Fernsehindustrie relevanten Förderinstrumente stärken und Zuständigkeiten zusammenführen. Derzeit müssten die, die für die Branche etwas erreichen wollen, „von Pontius zu Pilatus“ rennen.