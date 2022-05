Mayer und Raab: Corona-Ausfallsfonds für Film soll verlängert werden

Produzentenverbände orten Feuer am Dach der heimischen Film- und Fernsehindustrie. Das heimische Förderungssystem sei obsolet und nicht mehr handlungsfähig (der KURIER berichtete). Um Anstoß für Veränderung zu geben, veranstalteten der Verband Österreichischer Filmproduzenten (AAFP) und Film Austria am Donnerstag in Wien einen "Produzent*innentag" mit Gästen aus der Branche und der Politik. Dabei wurde erörtert, was zu tun ist, damit Österreich nicht den internationalen Anschluss verliert.

Im Zuge einer Panel-Diskussion kündigten Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) an, dass die mit Ende Juni auslaufende Corona-Ausfallshaftung für Produktionen verlängert werde und bis Ende des Jahres der Branche zur Verfügung stehe. Auch solle bis in etwa Mitte des Sommers ein Anreizmodell geschaffen werden, um Filmproduktionen am heimischen Standort zu stärken. Konkrete Verhandlungen dazu seien in der Bundesregierung am Laufen, so Mayer. Raab wolle wiederum im Rahmen der von ihr geplanten Neuaufstellung der Medienförderungen die für die Film- und Fernsehindustrie relevanten Förderinstrumente stärken.