Schönfelders Debüt als Moderator: "Da kommt der Sportler in mir heraus"

Mit einer neuen Hauptabendshow will Puls4 Leute von nebenan mit ihren verborgenen Talenten sichtbar machen. Das von der hauseigenen Showschmiede 4Entertainment entwickelte Format „Show Your Talent“ folgt dabei nicht herkömmlichen Castingshow-Gesetzen. Statt eines Spannungsbogens, der sich bis zu einer Finalshow zieht, setzt man auf schnelle Entscheidungen in jeder der sieben Folgen.

Es treten jeweils zwei oder drei vergleichbare Acts in einem „Battle“ gegeneinander an. In der ersten Show (heute, 20.15 Uhr) sind das zum Beispiel zwei Tortenbäckerinnen und drei Jongleure – einer davon wirft mit Kettensägen.