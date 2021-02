Schönfelder: "Schröcksnadel wird im ÖSV ein Loch hinterlassen"

Er ist ein Tausendsassa, war als Skifahrer Weltklasse, stets ein Entertainer, dann Sänger und Dancing Star. Aktuell sieht man ihm beim TV-Format "The Masked Singer".

Rainer Schönfelder verfolgte mit Genuss die Ski-WM in Cortina, als Unternehmer in der Hotellerie leidet er wie viele Kollegen und hofft auf eine Normalität im Herbst 2021. Er ist überzeugt, dass sich der Mensch an Corona gewöhnen wird. Und er vermisst im Ski-Zirkus die Typen.

KURIER: Acht Medaillen bei der WM, fünf in Gold. Gibt es da etwas zu meckern?

Rainer Schönfelder: Nein, absolut nicht. Das Ergebnis habe ich mir auch nicht erwartet, vor allem so viele Goldene nicht. Die Saison hat ja holprig begonnen, es galt das große Loch nach Marcel Hirscher zu stopfen. Und die Burschen sind immer stärker gefahren und haben dann bei er WM richtig abgeliefert. Das hat mich gewaltig überrascht.