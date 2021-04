Neue Talentshow auf Puls4: "Eine Kastration kostet 11 Euro"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Talentshows haben immer etwas Demokratisches. Nach dem Motto: Jeder oder jede kann grundsätzlich mitmachen. Dafür folgt die Ästhetik auch keinen elitären Gesetzen eines Kulturbetriebs, sondern eher jenen des Zirkus. „Anything goes“ ist das Kriterium. Und unterhalten soll es im besten Fall.

Bei „Show Your Talent“ ist das nicht anders. Man hat einen Kessel Buntes vor sich. Und ungewöhnlicherweise ein Moderatoren-Duo. „Der eine ist ein Schi-As, der anderer hat Ischias“, heißt es in der Eröffnungssequenz über Rainer Schönfelder und EAV-Legende Klaus Eberhartinger.

3.450 vs. 1.550 Euro

Mit der Erklärung der Spielregeln hält man sich zu Beginn nicht lange auf. „Wir sehen’s dann eh“, meint Eberhartinger.

Es treten immer zwei oder drei Formationen bzw. Einzelkünstler in „Battles“ gegeneinander an. Zum Einstieg werden zwei Calisthenics-Darbietungen gezeigt. Das sind Fitnessübungen, bei der man mit dem eigenen Körpergewicht und entsprechender Kraftanstrengung an einer Stange arbeitet. Die Kunst dabei: Es sollte möglichst leicht wirken.

Das tut es hier auch. Obwohl sich einer der Tiroler Athleten vom Duo „Mountain Power" lediglich mit seinem Hinterkopf an der Stange halten muss. Das anschließend auftretende Wiener Duo „Pezi & Schlate“ legt ein Alzerl mehr Wert auf Choreografie.

Dann kommt es zum ersten Abstimmungsergebnis der hundertköpfigen Jury, die per Livestream zuschauen kann. Jedes Mitglied hat 50 Euro zu vergeben, also sind insgesamt 5.000 Euro pro „Battle“ im Topf.

3.450 Euro zu 1.550 Euro wird eingeblendet. Die beiden Duos müssen nun erraten, welcher Geldbetrag zu ihrer Performance gehört. Nur wenn sie ihre Publikumswirkung richtig einschätzen, dürfen Sie das Geld einstecken.

Wem wurde also mehr Geld zuerkannt?

„Testosteron-gebeutelt haben sich beide auf 3.450 gesetzt“, sagt Eberhartinger. „Würde ich auch so machen“, sagt Ex-Sportler Schönfelder.

Führt aber in dieser Show nicht zwingend zum Ziel, denn letztlich können nur die Wiener, denen tatsächlich die 3.450 Euro zugeordnet wurden, abcashen.

Es geht hier also nicht nur um Zuschauergunst, sondern auch um harte Währung. Das sorgt bei den Unterlegenen natürlich für lange Gesichter. Dafür kann man auch einen monetären Trostpreis einsacken, wenn man rechtzeitig erkennt, dass man weniger Zuspruch bekommen hat.