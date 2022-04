ORF-Serie "Alles finster": Ein Dorf im Blackout

Immer wieder werde man auf die Gefahr eines Blackouts hingewiesen, so Schauspielerin Martina Ebm, „aber ich glaube nicht, dass wir Menschen das so ernst nehmen.“ Ebm schlüpft in „Alles finster“ in die Rolle der Agnes, die sich um ihren Sohn, scheinbar aber noch mehr um Ehemann Michi (Holger Schober) kümmern muss. Durch die Serie sei sie erstmals mit der Tiefe des Themas konfrontiert worden. „Ich habe recherchiert, was man zu Hause haben sollte. Jetzt habe ich immer Wasser auf Vorrat, was ich früher nicht gemacht hätte. Und ich habe mir vorgenommen, einen Gaskocher zu kaufen.“

An diese Dinge haben die meisten Kekenberger nicht gedacht – und müssen nun gemeinsam kreative Lösungen finden, um mit dem Ausnahmezustand umzugehen. Die Serie zeige gut, „wie wichtig es ist, solidarisch zu sein und zusammenzuhalten, um Krisen zu meistern“, meint Ebm.