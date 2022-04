Caroline Athanasiadis moderiert neues Vorabend-Quiz auf ORF1

Weniger US-Serien, mehr Eigenproduktionen lautet die Devise für den ORF1-Vorabend. Ab 25. April wird dieser – neben „Q1 – Ein Hinweis ist falsch“ – um eine weitere Quizshow ergänzt: Wochentags ab 17.55 Uhr sollen Kandidatinnen und Kandidaten in „Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ Allgemeinwissen, gute Zusammenarbeit und Taktik beweisen. Moderiert wird das Format von „Kernölamazone“ und Vorjahressiegerin der „Dancing Stars“ Caroline Athanasiadis. „Lustig wird’s, ärgern werden wir uns – und es gibt dabei auch ordentlich was zu gewinnen!“, wird sie in einer Aussendung zitiert.