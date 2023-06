ORF-Millionen und Co: Privatsender wenden sich an EU-Kommission

Das neue ORF-Gesetz ist noch nicht beschlossen, bereitet der EU-Kommission aber bereits jetzt einige Arbeit. Nach den Zeitungsverband VÖZ hat am Freitag der Verband der Privatsender (VÖP) seine Bedenken per Brief in Brüssel deponiert, wie dem KURIER nun bestätigt wurde.

Demnach halten die Privatsender die neue Finanzierung mit dem ORF-Beitrag für alle Hauptwohnsitze für genehmigungspflichtig durch EU-Kommission. Dieser bringt dem ORF mehr Geld in die Kassen als der GIS-Beitrag bisher, obwohl der Beitrag günstiger (15,30 statt 18,59 Euro) wird. Das liegt daran, dass 525.000 Haushalte und 100.000 Unternehmen zusätzlich zu Zahlern werden. Für 200.000 „Radio-Haushalte“ wird es teurer. Beim VÖP spricht man von einer Ausweitung der Einnahmen aus Beiträgen um mehr als 10 Prozent.