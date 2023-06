SPÖ-Stiftungsrat Lederer: „Regierung hat ORF-Gesetz vermurkst"

Mit den Einnahmen aus dem neuen ORF-Beitrag „werden die Bäume auch weiterhin nicht in den Himmel wachsen“, ist Lederer überzeugt. Dass Mehr-Einnahmen aus dem Beitrag auf ein Sperrkonto gehen, „hat für mich etwas von Gängeln des ORF durch die Regierung, eine Zensurmaßnahme.“ Der ORF müsse jedenfalls deshalb auch in der Produktion alles heben, was die Digitalisierung an Einsparungsmöglichkeiten bringe. „Es geht nicht nur um ,Green Producing’, sondern auch um kostengünstiges Produzieren und das so, dass es den Ansprüchen des ORF-Publikums genügt. Da vermisse ich jegliche Schwerpunktsetzung.“