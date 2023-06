Wegen ORF-Gesetz und ORF-Beitrag: VÖZ ruft EU-Kommission an

Der VÖZ hält in seiner Beschwerde fest, dass orf.at „mit den Angeboten der Printmedien vergleich- und substituierbar (der ORF steht, insbesondere in Bezug auf Nachrichten und Kultur, im publizistischen Wettbewerb mit den Printmedien).“ Die "Blaue Seite" sei „nicht nur zeitungsähnlich, sondern tatsächlich eine Zeitung. Man verweist in diesem Zusammenhang auch den Versuch, die auf orf.at an einem durchschnittlichen Tag auffindbaren Meldungen als Zeitung drucken – es wurde daraus ein 72-seitiges Printprodukt.