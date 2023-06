ORF-Gesetz: „Warum soll ich das mitfinanzieren?“

Die anstehende ORF-Novelle und das Volksbegehren „GIS Gebühr abschaffen“ dominierten am Dienstag den Verfassungsausschuss des Nationalrats. Die Initiatoren des Volksbegehrens glänzten durch Abwesenheit, was vom gesamten politischen Spektrum – „demokratiepolitisch bedenklich“, „schade“, „Missachtung der Unterzeichner“ – kritisiert wurde. Auf die gut 350.000 Unterzeichner wurde in der Debatte aber wiederholt Bezug genommen.

Hauptthema war die ORF-Novelle samt ORF-Beitrag, die im Verfassungsausschuss von ÖVP und Grüne abgesegnet wurden. Ein Nationalratsbeschluss steht damit Anfang Juli an. Der neue Beitrag von 15,30 Euro pro Monat (statt 18,59) je Hauptwohnsitz löst die geräteabhängige GIS-Gebühr ab. Das bringe eine „massive Entlastung“ für 2,9 Millionen Menschen, betonte Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) laut Aussendung. Für einige Hunderttausend, etwa Streaming-Nutzer, wird sie nun teurer. Notwendig wurde die neue ORF-Finanzierung durch einen Spruch des Verfassungsgerichtshofs.

Durch die Novelle bekommt der ORF, wie berichtet, auch mehr digitale Möglichkeiten. Er muss aber auch scharfe Transparenzbestimmungen, Text-Beschränkungen bei ORF.at sowie eine (leichte) Reduzierung der Werbung in Radio und Online hinnehmen. Hierzu gab es wiederholt heftige Kritik von Print-Vertretern und Privatsender-Verband.