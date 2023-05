Zeitungsverband will Entpolitisierung des ORF und Reduktion auf Auftrag

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) will eine Entpolitisierung des ORF, eine Online-Werbebeschränkung und einen "eindeutigen Fokus auf audiovisuellen Content" auf ORF.at. Dies wurde in einem Fünf-Punkte-Programm für "eine grundlegende ORF-Reform" festgehalten, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. In dieser soll ein "fairer Ausgleich im Interesse eines dualen Medienmarkts" gewährleistet werden.