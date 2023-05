Totengräber der Medienvielfalt

Digitale Werbegelder fließen vor allem an US-Giganten wie Google und Facebook, die dafür in Österreich praktisch nichts investieren müssen. Logischerweise müssen private Verlagshäuser im Netz Geld verdienen (und Abogebühr verlangen). Doch das ist hierzulande besonders schwierig, weil der ORF mit einer gebührenfinanzierten Nachrichtenseite, für die er auch noch Werbung verkaufen darf, in Konkurrenz zu den österreichischen Zeitungen steht. Das ist in anderen demokratischen Ländern unüblich. Die deutschen Sender ARD und ZDF betreiben lediglich eine Homepage. Jetzt wird der ORF um unser aller Geld auch noch das führende Nachrichten-Portal für Videos. In Österreich haben die Neos als einzige Partei diese Marktverzerrung angesprochen.

Ein bisschen weniger Inhalt auf der blauen Seite, wie im Gesetz nun vage versprochen, ändert daran so gut wie nichts. Das nimmt anderen dennoch die Luft zu atmen in einem immer schwierigeren Umfeld: Junge Medienkonsumenten sind ohnehin meist zufrieden mit den von Algorithmen herangeschwemmten Inhalten in den Sozialen Medien – je jünger, desto Tiktok. Plus Streaming. Echten Journalismus zu konsumieren, wird zum Elitenprojekt.