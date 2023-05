Tag der Pressefreiheit: Zeitungen erscheinen weiß

Die Zeitungen haben sich daher zu einer gemeinsamen Aktion entschlossen: Alle heimischen Zeitungen erscheinen heute mit leerer Titelseite, aus "Protest gegen die fatale Medienpolitik der Bundesregierung", wie KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon in ihrem Leitartikel schreibt: "Der ORF mit einer gebührenfinanzierten Nachrichtenseite, für die er auch noch Millionen Werbung verkaufen darf, steht in Konkurrenz zu den österreichischen Zeitungen. Ein bisschen weniger Inhalt auf der blauen Seite, wie im Gesetz nun vage versprochen, ändert daran so gut wie nichts. Das nimmt anderen dennoch die Luft zu atmen in einem immer schwierigeren Umfeld: Junge Medienkonsumenten sind ohnehin meist zufrieden mit den von Algorithmen herangeschwemmtem Inhalten in den Sozialen Medien – je jünger, desto Tiktok. Plus Streaming. Echten Journalismus zu konsumieren, wird zum Elitenprojekt."