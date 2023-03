Stiftungsrat will ORF-Mitarbeitern das Twittern verbieten

Armin Wolf gegen "Redeverbot"

Armin Wolf reagierte - stilecht via Twitter: "Ich glaube nicht, das ORF-Journalist·innen alles twittern sollten, was ihnen so einfällt. Wir haben dafür Social Media Guidelines", schreibt er am Freitag. "Meine simple Zusammenfassung: Ich twittere nichts, was ich nicht auch auf einer Podiumsdiskussion oder in einem Interview sagen würde." Auch auf Podien gelte nicht das ORF-Gesetz, denn das gelte nur für ORF-Sendungen. "Aber ich weiß auch dort, wo ich arbeite & das Publikum weiß es auch. Ich gehe nicht auf Demos, unterschreibe keine Volksbegehren, erzähle nicht, was ich wähle". Nachsatz: "Aber ein Redeverbot: Eher nicht."