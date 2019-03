Studie: Mehrheit gegen Meinung von ORF-Journalisten auf Twitter

Wrabetz zeigte sich in der Publikumsratssitzung erfreut über die Studienergebnisse: "Das Publikum vertraut der ORF-Information am meisten unter allen Medien in Österreich", so der Generaldirektor. "Selbstverständlich sehen wir auch dahin, wo Kritik besteht, werden diese sorgfältig analysieren und die Erkenntnisse in die Weiterentwicklung unserer Programm einfließen lassen."

Durchgeführt wurde die repräsentative Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Sora telefonisch unter 1.002 Personen. Für das Misstrauen jener Personen, die sich als "rechts" einstufen, lieferte Sora mehrere mögliche Erklärungen: Zum einen könne der aktuelle polarisierte Diskurs dafür verantwortlich sein. Öffentliches Eigentum werde traditionell eher links eingeordnet. Und eine linke Selbstverortung korreliere generell mit einem höheren Vertrauen in andere Menschen und Institutionen.